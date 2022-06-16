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07:11 16 Июня 2022 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Оккупанты бросили все силы на Северодонецк и Бахмут

На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль всей линии соприкосновения,но основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении.

ВСУ продолжают сдерживать российские наступления

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Соледар, Берестово и Волчеярка.

На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают обстреливать подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк.

Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк. Ведет штурм, бои продолжаются.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут
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