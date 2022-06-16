НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
07:55 16 Июня 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Драги, Макрон и Шольц ночью на поезде пересекли украинскую границу

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги ночью на поезде пересекли польско-украинскую границу и направились в Киев.

Об этом сообщило Italy24.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Лидеры трех европейских стран в четверг проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц и Макрон, в частности, борются с проблемой сохранения непоколебимой поддержки правительства в Киеве, формулируя реалистичный долгосрочный план того, как вести себя с Россией, когда ее война в Украине закончится.

Шольцу также пришлось иметь дело с обвинениями внутри страны и за рубежом в том, что Германия, как самая богатая экономика Европы, не может предоставить достаточно военной техники для поддержки обороны Украины, обвинение, которое немецкий лидер отвергает.

Лидеры трех стран приехали в Украину на поезде

Лидеры трех стран приехали в Украину на поезде

Макрон также подвергся критике со стороны официальных лиц в Киеве. В этом месяце он вызвал скандал после того, как сказал журналистам, что союзники не должны «унижать» Москву.

Loading...

Новости по теме

ТОР
16.06.2022 07:11
Оккупанты бросили все силы на Северодонецк и Бахмут
ТОР
16.06.2022 06:46
Россияне подбираются к стратегической трассе Бахмут-Лисичанск
ТОР
16.06.2022 06:17
Раммштайн-3: Резников подвел краткие итоги
blog comments powered by Disqus
На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

11:32 Украина

Путин боится увольнять провалившихся военачальников: названа причина

10:27 Мир

На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео

10:04 Мир

В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

12:58 Мир

Освободить Херсон будет сложно: генерал озвучил причины

12:32 Украина

Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации

12:09 Мир

У Кремля есть план полного захвата Украины и присоединения ее к РФ

06:50 Украина

ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

17:26 Украина

Легион «Свобода России» дал эксклюзивное интервью новостному агрегатору News-Opposition

16:30 Украина

Покушение на гауляйтера Херсонщины Сальдо не состоялось

15:35 Украина

Россия ударила ракетами по Западной Украине: подробности

13:43 Украина