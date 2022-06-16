Драги, Макрон и Шольц ночью на поезде пересекли украинскую границу

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги ночью на поезде пересекли польско-украинскую границу и направились в Киев.

Об этом сообщило Italy24.

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Лидеры трех европейских стран в четверг проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шольц и Макрон, в частности, борются с проблемой сохранения непоколебимой поддержки правительства в Киеве, формулируя реалистичный долгосрочный план того, как вести себя с Россией, когда ее война в Украине закончится.

Шольцу также пришлось иметь дело с обвинениями внутри страны и за рубежом в том, что Германия, как самая богатая экономика Европы, не может предоставить достаточно военной техники для поддержки обороны Украины, обвинение, которое немецкий лидер отвергает.

Макрон также подвергся критике со стороны официальных лиц в Киеве. В этом месяце он вызвал скандал после того, как сказал журналистам, что союзники не должны «унижать» Москву.