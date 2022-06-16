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10:04 16 Июня 2022 Просмотров 2659   КомментариевКомментарии

На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео

В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения ночью загорелся трубопровод.

Об этом сообщило местное издание “Октагон.Урал”.

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На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7–8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, его тушение продолжается.

Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 трлн кубических метров газа.

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