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10:04 16 Июня 2022 2659 Комментарии
На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео
В Ямало-Ненецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения ночью загорелся трубопровод.
Об этом сообщило местное издание “Октагон.Урал”.
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На участке «Газпром добыча Уренгой» между газовыми промыслами 7–8 произошёл разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В пресс-службе компании «Газпром добыча Уренгой» журналистов заверили, что пожар уже локализован, его тушение продолжается.
Уренгойское месторождение относится к числу крупнейших в мире. Извлекаемые запасы – до 10 трлн кубических метров газа.
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