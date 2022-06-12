На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

Вечером 15 июня на Белоцерковщине под Киевом мужчина бросался на жену с ножом, а потом выстрелил в нее из ружья.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника



Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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После выстрела нападающий осознал, что натворил, бросился бежать, еще и попытался скрыть преступление, швырнув ружье в колодец.

Правоохранители ввели спецоперацию и по горячим следам задержали стрелка.

По его словам, все произошло спонтанно.

К счастью, потерпевшая отделалась травмой лица, а вот злоумышленнику, ранее уже осужденному за кражи и наркопреступления, теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

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