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11:32 16 Июня 2022 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

Вечером 15 июня на Белоцерковщине под Киевом мужчина бросался на жену с ножом, а потом выстрелил в нее из ружья.

Полицейские оперативно задержали злоумышленника

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

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После выстрела нападающий осознал, что натворил, бросился бежать, еще и попытался скрыть преступление, швырнув ружье в колодец.

Правоохранители ввели спецоперацию и по горячим следам задержали стрелка.

По его словам, все произошло спонтанно.

К счастью, потерпевшая отделалась травмой лица, а вот злоумышленнику, ранее уже осужденному за кражи и наркопреступления, теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

Тэги: Киев
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