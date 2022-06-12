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11:32 16 Июня 2022 2 Комментарии
На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео
Вечером 15 июня на Белоцерковщине под Киевом мужчина бросался на жену с ножом, а потом выстрелил в нее из ружья.
Полицейские оперативно задержали злоумышленника
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
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После выстрела нападающий осознал, что натворил, бросился бежать, еще и попытался скрыть преступление, швырнув ружье в колодец.
Правоохранители ввели спецоперацию и по горячим следам задержали стрелка.
По его словам, все произошло спонтанно.
К счастью, потерпевшая отделалась травмой лица, а вот злоумышленнику, ранее уже осужденному за кражи и наркопреступления, теперь грозит до 15 лет лишения свободы.
Тэги: Киев
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