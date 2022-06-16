Как начать играть в Favbet

Украинская БК предлагает широкую линию, разнообразную роспись, большой выбор слотов и других азартных развлечений.

Именно поэтому она стала популярной не только в Украине, но и за ее пределами и имеет дочерние компании, которые тоже специализируются на беттинге. Для начала игры необходима регистрация. Для создания аккаунта в Favbet требуется сделать следующее:

1. Нажать кнопку «Регистрация» на ресурсе оператора. 2. Выбрать страну. 3. Указать телефон. 4. Ввести email. 5. Придумать пароль. 6. Подтвердить 18-летие и согласиться с правилами. 7. Кликнуть «Зарегистрироваться».

Подтверждать телефонный номер не требуется. Сразу после завершения регистрации БК предложит пользователю внести средства на баланс и приступить к игре. Есть несколько способов зачисления депозита: банковские карты Visa и MasterCard, кошельки Skrill, Neteller, криптовалюты и ряд других.

В ходе создания аккаунта можно ввести промокод букмекера. Но подарки можно получить и без него — Фавбет дает новым игрокам приветственный бонус до 4500 грн., а также страхует первую ставку на сумму до 500 грн. Единственное условие получения этих привилегий — размер первого депозита не должен быть меньше 100 грн.

Бесплатные ставки от БК Mostbet

В Украине работают и другие достойные букмекеры, которые заслуживают внимания игроков. Один из них — международная игровая площадка Mostbet. Она предлагает большой выбор различных азартных развлечений, среди которых спортивные пари, слоты, игры с живыми дилерами, лотереи.

В БК действует выгодная программа лояльности, к которой клиента подключают сразу после регистрации. По умолчанию ему присваивают статус «Новичок», который не дает никаких привилегий. По мере игры уровень пользователя увеличивается. За продвижение в рамках программы даются награды — фрибеты. Также их можно получить в обмен на баллы лояльности.

Ускорить повышение статуса можно с помощью целенаправленного выполнения заданий, которые можно посмотреть в личном кабинете. Они могут касаться общего количества ставок, суммы депозита, каких-либо других действий на сайте Мостбет.

В БК есть отдельная программа лояльности для казино. К ней тоже подключают автоматически сразу после создания аккаунта. Условия похожи на аналогичные для спорта: беттер играет, выполняет задания, повышает статус и получает награды. Достижения в программах лояльности для ставок и казино не пересекаются. Чтобы получить бонусы для слотов и live-дилеров, надо прокачивать уровень отдельно.