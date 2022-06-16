НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:44 16 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Как начать играть в Favbet

Украинская БК предлагает широкую линию, разнообразную роспись, большой выбор слотов и других азартных развлечений.

Именно поэтому она стала популярной не только в Украине, но и за ее пределами и имеет дочерние компании, которые тоже специализируются на беттинге. Для начала игры необходима регистрация. Для создания аккаунта в Favbet требуется сделать следующее:

  1. 1. Нажать кнопку «Регистрация» на ресурсе оператора.

  2. 2. Выбрать страну.

  3. 3. Указать телефон.

  4. 4. Ввести email.

  5. 5. Придумать пароль.

  6. 6. Подтвердить 18-летие и согласиться с правилами.

  7. 7. Кликнуть «Зарегистрироваться».

Подтверждать телефонный номер не требуется. Сразу после завершения регистрации БК предложит пользователю внести средства на баланс и приступить к игре. Есть несколько способов зачисления депозита: банковские карты Visa и MasterCard, кошельки Skrill, Neteller, криптовалюты и ряд других.

В ходе создания аккаунта можно ввести промокод букмекера. Но подарки можно получить и без него — Фавбет дает новым игрокам приветственный бонус до 4500 грн., а также страхует первую ставку на сумму до 500 грн. Единственное условие получения этих привилегий — размер первого депозита не должен быть меньше 100 грн.

Бесплатные ставки от БК Mostbet

В Украине работают и другие достойные букмекеры, которые заслуживают внимания игроков. Один из них — международная игровая площадка Mostbet. Она предлагает большой выбор различных азартных развлечений, среди которых спортивные пари, слоты, игры с живыми дилерами, лотереи.

В БК действует выгодная программа лояльности, к которой клиента подключают сразу после регистрации. По умолчанию ему присваивают статус «Новичок», который не дает никаких привилегий. По мере игры уровень пользователя увеличивается. За продвижение в рамках программы даются награды — фрибеты. Также их можно получить в обмен на баллы лояльности.

Ускорить повышение статуса можно с помощью целенаправленного выполнения заданий, которые можно посмотреть в личном кабинете. Они могут касаться общего количества ставок, суммы депозита, каких-либо других действий на сайте Мостбет.

В БК есть отдельная программа лояльности для казино. К ней тоже подключают автоматически сразу после создания аккаунта. Условия похожи на аналогичные для спорта: беттер играет, выполняет задания, повышает статус и получает награды. Достижения в программах лояльности для ставок и казино не пересекаются. Чтобы получить бонусы для слотов и live-дилеров, надо прокачивать уровень отдельно.

Loading...

Новости по теме

ТОР
16.06.2022 12:15
Шольц, Макрон и Драги посетили Ирпень. Видео
ТОР
16.06.2022 11:32
На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео
ТОР
16.06.2022 10:39
Макрон раскрыл подробности визита в Украину
blog comments powered by Disqus
На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

11:32 Украина

Путин боится увольнять провалившихся военачальников: названа причина

10:27 Мир

На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео

10:04 Мир

Артиллеристы ВСУ показали фееричное уничтожение техники РФ на юге Украины

17:34 Украина

ВСУ почти вплотную подошли к Изюму: освобождены два села

15:22 Украина

В Симферополе прогремел взрыв: люди говорят о сбитой ракете

13:14 Украина

В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

12:58 Мир

Освободить Херсон будет сложно: генерал озвучил причины

12:32 Украина

Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации

12:09 Мир

У Кремля есть план полного захвата Украины и присоединения ее к РФ

06:50 Украина

ВСУ громко уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Новой Каховке. Видео

17:26 Украина