Омоложение фракционным лазером: опасно или нет?

Признаки возрастных кожных изменений проявляются в виде морщин, потери упругости, снижении тонуса, тургора.

Признаки возрастных кожных изменений проявляются в виде морщин, потери упругости, снижении тонуса, тургора. Эластичность нельзя восстановить без профессионального косметического вмешательства. Популярная процедура фракционного омоложения лазером — современный эффективный метод борьбы с возрастными изменениями кожи. Его использование показано при появлении глубоких и мелких морщин, потере упругости, обвислости, пигментных пятнах, растяжках и рубцах после акне. Пациенты, которые ранее не пробовали лазерную шлифовку лица, могут опасаться побочного действия. Чтобы убедиться в эффективности и безопасности, можно записаться на фракционное омоложение на laserone.com.ua и получить ответы на все вопросы.

Как проходит фракционное омоложение: суть процедуры

В медицинском центре Laserone для проведения процедуры используется система на базе итальянского лазера. Высокая эффективность достигается за счет целенаправленного воздействия тончайшего луча на проблемные участки эпидермиса. Ороговевшие слои кожи разрушаются, запускаются естественные процессы выработки коллагена и эластина. Под влиянием лазерной установки стимулируется регенерация кожных покровов. Дряблость, пигментация, морщины и другие неприятные признаки старения нивелируются. Шлифовка лазером подходит для многих проблемных зон, включая декольте, верхние и нижние веки, кисти рук. Эффективность фракционного омоложения доказана и подтверждена многочисленными пациентами. Это популярная форма коррекции, которая не первый год используется в косметологии. Выраженный положительный эффект появляется уже после одного сеанса, но желательно пройти от двух до трех процедур.

О безопасности и противопоказаниях

Фракционная шлифовка в Киеве в клинике проводится с учетом всех нюансов — на профессиональном уровне. Процедура не представляет опасности, если у вас отсутствуют противопоказания. К их числу относятся:

дерматологические заболевания;

герпес и другие высыпания;

беременность, лактационный период;

патологии кроветворной системы;

системные заболевания соединительных тканей.

Для проведения терапии желательно обращаться к квалифицированным косметологам, которые используют качественные лазерные аппараты и соблюдают технологию процесса. Тогда и опасаться за свое здоровье вам не придется.

Реабилитация: раскрываем секреты

Быстрое восстановление, минимальная болезненность и любая возрастная категория — эти преимущества полностью перекрывают опасения пациентов. Процедура фракционной лазерной шлифовки безопасна и не требует продолжительного реабилитационного периода. Желательно соблюдать ряд требований специалистов:

активно увлажнять дерму с четвертого дня после воздействия и на протяжении месяца;

наносить на обработанные кожные участки питательный, смягчающий крем — три раза в день;

избегать длительного пребывания на солнце, чтобы обезопасить себя от негативного воздействия ультрафиолета.

У любых косметологических процедур есть свои противопоказания и реабилитационный период. Если неукоснительно соблюдать рекомендации экспертов, вы обезопасите себя от побочного действия. Поэтому можно сказать, что фракционное лазерное омоложение — на сто процентов безвредная и положительная процедура. Она дает не только моментальный видимый результат, но и оказывает пролонгированное действие. В течение пары лет после посещения косметолога рельеф кожи разглаживается, обеспечивается стойкий эффект лифтинга.