Оккупанты вплотную подошли к важной трассе Бахмут – Лисичанск: что будет дальше

Россияне вышли к трассе Бахмут – Лисичанск возле деревень Нагорное и Берестовое и расширяют клин прорыва к северу от Покровского и к югу от села Врубовка на Лисичанск.

На Луганщине идут жесточайшие бои



Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, который находится вместе с украинскими военными в Северодонецке.

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По его словам, оккупанты пытаются окружить с двух сторон Лисичанск и Северодонецк.

Российское командование пытается перейти трассу Бахмут-Лисичанск, которая является удобным рубежом для обороны, чтобы атаковать затем Северск и создать угрозу полного окружения Северодонецка и Лисичанска.

Одновременно противник пытается атаковать Лисичанск с юга и свернуть украинскую оборону в районе Золотое-Горское-Тошковское.

По словам Бутусова, остановить российское наступление можно только путём разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасной.

“Вопросы остаются те же: контроль переднего края, артиллерийская разведка, средства корректировки, контрбатарейная борьба, снаряды”, – отметил журналист.

Он также добавил, что российские войска также тяжелые потери и продвижение дается им очень дорого.

По словам Бутусова, идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость и высокий боевой дух и мотивацию. Совершая ежедневный массовый подвиг, люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк, бахмут