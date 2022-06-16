Встреча Зеленского с лидерами четырех стран закончилась воздушной тревогой: какие еще итоги

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнесом завершилась.

О ее итогах кратко сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции.

“Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака”, – рассказал глава ОП.

Он также добавил, что европейцы должны усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

Почти сразу после окончания встречи во многих регионах Украины, включая Киев была объявлена воздушная тревога.