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16:17 16 Июня 2022 Просмотров 311   КомментариевКомментарии

Встреча Зеленского с лидерами четырех стран закончилась воздушной тревогой: какие еще итоги

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнесом завершилась.

О ее итогах кратко сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции.

“Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака”, – рассказал глава ОП.

Он также добавил, что европейцы должны усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

Почти сразу после окончания встречи во многих регионах Украины, включая Киев была объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог на момент окончания встречи лидеров

Карта воздушных тревог на момент окончания встречи лидеров

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