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18:42 16 Июня 2022 Просмотров 349   КомментариевКомментарии

Бойцы “Азова” сбили из Стингера российский вертолет Ми-35 под Запорожьем. Видео

В Запорожской области боец CCO “Азов” из Стингера сбил российский элитный вертолет Ми-35.

В Заопрожской области сбили командный российский вертолет

Первоначально видео уничтожения вертолета появилось без точной информации о том, где и когда это произошло.

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Сообщалось, что возможно, инцидент имел место в Херсонской области.

Однако позже командир полка “Азов” Максим Жорин уточнил, что вертолет сбили бойцы ССО “Азов” в Запорожской области.

Однако подробностей произошедшего он не уточнил.

Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования.

Тэги: Запорожье
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