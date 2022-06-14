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18:42 16 Июня 2022 349 Комментарии
Бойцы “Азова” сбили из Стингера российский вертолет Ми-35 под Запорожьем. Видео
В Запорожской области боец CCO “Азов” из Стингера сбил российский элитный вертолет Ми-35.
В Заопрожской области сбили командный российский вертолет
Первоначально видео уничтожения вертолета появилось без точной информации о том, где и когда это произошло.
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Сообщалось, что возможно, инцидент имел место в Херсонской области.
Однако позже командир полка “Азов” Максим Жорин уточнил, что вертолет сбили бойцы ССО “Азов” в Запорожской области.
Однако подробностей произошедшего он не уточнил.
Ми-35МС – это вертолет связи и управления, предназначенный для VIP-перевозок. Он был разработан для российского военного командования.
Тэги: Запорожье
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