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19:00 16 Июня 2022 Просмотров 233   КомментариевКомментарии

Украинская разведка обнародовала секретную техническую документацию Крымского моста

Украинские разведчики получили подробную техническую документацию «Крымского моста» и обнародовала эти документы.

Техдокументация моста стала доступна всем желающим

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики напомнили, что в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина заявляют о «гарантированной» безопасности «Крымского моста». Спикер Кремля Дмитрий Песков также утверждал, что военные РФ полностью контролируют ситуацию.

“Впрочем, трудно серьезно относиться к заявлениям о полной безопасности людей, которые не способны обеспечить сохранение технической документации стратегического объекта”, – сказано в сообщении ГУР.

В частности, речь идет о технической документации «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив».

В разведке уточнили, что, кроме прочего, в документах есть подробная информация о рельефе местности, дорожном покрытии, опорах моста, противооползневых конструкциях, заездах-съездах и всей инфраструктуре комплекса.

Ознакомиться с документом можно здесь.

Тэги: крымский мост, ГУР
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