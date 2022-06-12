В центре Киева прогремел взрыв и начался пожар: подробности и видео

В центре Киева прогремел громкий взрыв, который напугал местных жителей, после чего начался пожар.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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Инцидент произошел в районе КПИ.

Позже выяснилось, что загорелся и взорвался автомобиль возле одного из домов по улице Богдана Григоришина.

На месте уже работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также пока неизвестны и причины возгорания.

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Тэги: Киев, пожар