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20:38 16 Июня 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

В центре Киева прогремел взрыв и начался пожар: подробности и видео

В центре Киева прогремел громкий взрыв, который напугал местных жителей, после чего начался пожар.

Об этом сообщил Киев Оперативный.

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Инцидент произошел в районе КПИ.

Позже выяснилось, что загорелся и взорвался автомобиль возле одного из домов по улице Богдана Григоришина.

На месте уже работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет. Также пока неизвестны и причины возгорания.

Тэги: Киев, пожар
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