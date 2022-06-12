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20:38 16 Июня 2022 7 Комментарии
В центре Киева прогремел взрыв и начался пожар: подробности и видео
В центре Киева прогремел громкий взрыв, который напугал местных жителей, после чего начался пожар.
Об этом сообщил Киев Оперативный.
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Инцидент произошел в районе КПИ.
Позже выяснилось, что загорелся и взорвался автомобиль возле одного из домов по улице Богдана Григоришина.
На месте уже работают спасатели.
По предварительной информации, пострадавших нет. Также пока неизвестны и причины возгорания.
Тэги: Киев, пожар
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