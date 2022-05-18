Сегодня Еврокомиссия поддержит статус кандидата в ЕС для Украины: что это значит

Сегодня Европейская комиссия (ЕК) выпустит рекомендацию сделать Украину кандидатом в члены Европейского Союза, затем главы правительств стран-членов ЕС должны поддержать это решение на следующей неделе.

Украина сегодня статен кандидатом на членство в ЕС



Об этом сообщило голландское издание NOS.

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Комиссия также рассмотрит кандидатуры Молдовы и Грузии, которые также хотят стать членами Европейского Союза. По информации издания, Молдова также может стать страной-кандидатом, но для этой страны еще больше условий для начала переговоров.

Грузия же, которая также подала заявку, может получить статус кандидата, по мнению Комиссии, только после того, как будет выполнен длинный список условий.

Нидерланды давно негативно настроены в отношении членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции, но в последнее время риторика смягчилась.

Предложение статуса кандидата в это военное время является геополитическим сигналом, говорит Ваутер Цвирс, эксперт Института Клингендаля.

«Это послание России: мы не согласны с тем, что вы пытаетесь определить будущее независимой страны посредством военного вторжения», – сказал он.

Цвирс также ожидает, что Украина с членством кандидата будет сильнее в переговорах, когда война подойдет к концу.

Помимо Нидерландов, все больше стран, которые ранее выступали против, теперь поддерживают европейское будущее Украины.

Германия в настоящее время также поддерживает эту заявку. «Страна является частью европейской семьи», — заявил канцлер Олаф Шольц во время своего визита в Киев.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис лично объявили, что они выступают за статус кандидата для Украины.

Но даже если Украину пустят в зал ожидания, потребуются годы переговоров, прежде чем страна действительно сможет стать членом.

В настоящее время пять стран давно ждут членства: Турция с 1999 года, Северная Македония с 2005 года, Черногория с 2010 года, Сербия с 2012 года и Албания с 2014 года.

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