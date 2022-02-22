НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
06:53 17 Июня 2022 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Россия не белая и пушистая, но в Украину не вторгалась, – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину, а просто проводит специальную военную операцию.

Лавров снова шокировал ложью

Очередную порцию шокирующей лжи главный кремлевский дипломат выдал в интервью BBC.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», – заявил Лавров.

Кроме того, корреспондент BBC попросил главу МИД прокомментировать информацию верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное на Черниговщине российские военные 28 дней содержали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды. Там 10 пожилых людей умерли.

«Это борьба с нацизмом?» – спросил корреспондент BBC.

«Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад», – ответил Лавров.

«То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?» – спросил журналист.

«Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы являемся»,-  сказал Лавров.

Тэги: Россия, Сергей Лавров
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.02.2022 12:08
Россия гарантирует безопасность “ДНР” и “ЛНР”, – Лавров
ТОР
22.02.2022 08:59
Блинкен пока не отменил встречу с Лавровым
ТОР
18.02.2022 13:29
Пацан сказал — пацан сделал: Лавров пояснил суть требований к США и НАТО
blog comments powered by Disqus
В центре Киева прогремел взрыв и начался пожар: подробности и видео

20:38 Украина

На Киевщине мужчина выстрелил жене в голову из-за немытой посуды. Видео

11:32 Украина

Путин боится увольнять провалившихся военачальников: названа причина

10:27 Мир

На Урале горит крупнейшее в России газовое месторождение. Видео

10:04 Мир

Россия перебросила в Украину новые силы: где оккупантов стало больше

19:38 Украина

Артиллеристы ВСУ показали фееричное уничтожение техники РФ на юге Украины

17:34 Украина

ВСУ почти вплотную подошли к Изюму: освобождены два села

15:22 Украина

В Симферополе прогремел взрыв: люди говорят о сбитой ракете

13:14 Украина

В речи на ПМЭФ Путин может провозгласить новый мировой порядок

12:58 Мир

Освободить Херсон будет сложно: генерал озвучил причины

12:32 Украина

Китай заявил о сигналах от инопланетной цивилизации

12:09 Мир