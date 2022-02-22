Россия не белая и пушистая, но в Украину не вторгалась, – Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину, а просто проводит специальную военную операцию.

Лавров снова шокировал ложью



Очередную порцию шокирующей лжи главный кремлевский дипломат выдал в интервью BBC.

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«Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», – заявил Лавров.

Кроме того, корреспондент BBC попросил главу МИД прокомментировать информацию верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о том, что в селе Ягодное на Черниговщине российские военные 28 дней содержали 360 человек, в том числе 74 ребенка и пять человек с инвалидностью, в подвале школы без туалета и почти без воды. Там 10 пожилых людей умерли.

«Это борьба с нацизмом?» – спросил корреспондент BBC.

«Вы знаете, к сожалению, и международные чиновники, включая верховного комиссара по правам человека, включая, к большому сожалению, генерального секретаря ООН и многих других представителей Организации Объединенных наций, испытывают давление Запада. И очень часто выступают рупором тех фейковых новостей, которые распространяет Запад», – ответил Лавров.

«То есть, значит, Россия снова белая и пушистая?» – спросил журналист.

«Нет, Россия не белая и не пушистая, Россия такова, какая она есть, и мы не стесняемся показывать себя такими, какие мы являемся»,- сказал Лавров.

Тэги: Россия, Сергей Лавров