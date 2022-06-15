ВСУ возобновили контрнаступление в районе Изюма

Украинские войска, вероятно, возобновляют контрнаступление к западу от Изюма, чтобы отрезать линии связи российской группировки.

ВСУ снова наступают под Изюмом



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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В частности, они сослались на информацию пророссийского Telegram-канала «Рыбарь», который утверждал, что 15 июня украинские войска установили понтонный мост через реку Северский Донец, примерно в 26 км к западу от Изюма.

Продолжающийся огонь российской артиллерии к западу и северо-западу от Изюма также, вероятно, свидетельствует о контрнаступлении украинских войск в этом районе.

Если это подтвердится, то украинское контрнаступление, скорее всего, направлено на то, чтобы перерезать российские пути сообщения с районами Изюма и Лимана.

Также аналитики отметили, что российские войска начали неудачные атаки к северо-западу от Славянска и сделали постепенные территориальные продвижения к юго-востоку от Изюма. Украинский Генштаб доложил, что российские войска не смогли захватить Долину (на трассе Е40 до Славянска) и отступили на ранее занятые позиции.

На геолоцированных кадрах видно, как украинские войска наносят удары по российской тяжелой артиллерии, пытающейся продвинуться с востока и северо-западной окраины Богородичного, примерно в 25 км к юго-востоку от Изюма.

Тэги: Харьков, изюм