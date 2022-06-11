Ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и жертвы. Фото и видео

Утром 17 июня российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, есть серьезные разрушения и жертвы.

В Николаеве разрушены четыре многоэтажки



Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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По его словам, пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что в результате ракетного удара по Николаеву пострадали четыре жилых многоэтажки и один объект инфраструктуры.

Погиб один человек, еще шестеро ранены, в том числе ребенок.

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