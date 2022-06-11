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08:51 17 Июня 2022 97 Комментарии
Ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и жертвы. Фото и видео
Утром 17 июня российские оккупанты ударили ракетами по Николаеву, есть серьезные разрушения и жертвы.
В Николаеве разрушены четыре многоэтажки
Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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По его словам, пострадали жилые дома. На месте работают спасатели, медики и коммунальщики.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уточнил, что в результате ракетного удара по Николаеву пострадали четыре жилых многоэтажки и один объект инфраструктуры.
Погиб один человек, еще шестеро ранены, в том числе ребенок.
Тэги: Николаев
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