Макрон, Шольц и Драги за закрытыми дверьми попросили Зеленского возобновить переговоры с Кремлем – Die Welt.

В ходе визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольца, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги за “закрытыми дверьми” призвали президента Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией.

Тройка европейских лидеров якобы склоняла Зеленского к "быстрому миру"



Об этом сообщило издание Die Welt.

По информации журналистов, европейские гости не только заверили Киев в своей поддержке, но и призвали Зеленского “возобновить переговоры с Россией в ближайшие месяцы – после ожидаемого падения восточноукраинского Донбасса”

По мнению издания, для такого заключения есть несколько предпосылок.

Во-первых, Италия представила основные черты мирного плана три недели назад и продвигает его реализацию. Во-вторых, наиболее важные европейские государства, такие как Германия и Франция, крайне нерешительны в поставках оружия, что, по их мнению, может излишне затянуть войну и спровоцировать дальнейшую эскалацию.

В-третьих, во время своего визита в Румынию в среду Макрон говорил не столько о новых поставках оружия в Киев, сколько о необходимости переговоров.

“Эта тройка формирует ядро новой коалиции реалполитиков в украинской войне. Они выступают за прагматичное, быстрое и, по крайней мере, с западной точки зрения, наиболее экономически эффективное мирное решение. Но они не выступают за справедливость, большую безопасность в Европе и защиту свободы и основополагающих принципов международного права”, – отметило издание.

Также, по мнению Die Welt, это создает огромный раскол внутри ЕС.

С одной стороны, есть реальные политики «тройки», вокруг которых, вероятно, сформируется большинство в Европе, а с другой стороны, есть государства Балтии, на востоке и юго-востоке ЕС, которые справедливо опасаются, что “быстрый мир” с Путиным подтолкнет его к дальнейшей агрессии уже против них.

Тэги: Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Марио Драги