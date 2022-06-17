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09:55 17 Июня 2022 324 Комментарии
Передавайте привет «Москве»: ракетами Harpoon возле Змеиного уничтожен российский буксир
Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех».
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.
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Он уточнил, что это произошло во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР»
«Передавайте поздравления команде крейсера «Москва»! – написал Марченко.
Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех».
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