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09:55 17 Июня 2022 Просмотров 324   КомментариевКомментарии

Передавайте привет «Москве»: ракетами Harpoon возле Змеиного уничтожен российский буксир

Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех».

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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Он уточнил, что это произошло во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК «ТОР»

«Передавайте поздравления команде крейсера «Москва»! – написал Марченко.

Ракетами Harpoon в акватории Черного моря был поражен буксир черноморского флота «Василий Бех».

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