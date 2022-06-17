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10:11 17 Июня 2022 527 Комментарии
В России под Белгородом разбился военный самолет Су-25. Видео
В Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет Су-25.
Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным самолет зацепил опору ЛЭП.
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Пилот самолета, потерпевшего крушение в Белгородской области успел катапультироваться. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.
По предварительной информации самолет Су-25 упал около 8 утра в районе села Новая Слободка после того, как зацепил опору ЛЭП.
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