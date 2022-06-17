НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
10:11 17 Июня 2022 Просмотров 527   КомментариевКомментарии

В России под Белгородом разбился военный самолет Су-25. Видео

В Корочанском районе Белгородской области потерпел крушение военный самолет Су-25.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным самолет зацепил опору ЛЭП.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Пилот самолета, потерпевшего крушение в Белгородской области успел катапультироваться. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации самолет Су-25 упал около 8 утра в районе села Новая Слободка после того, как зацепил опору ЛЭП.

Loading...

Новости по теме

ТОР
17.06.2022 09:55
Передавайте привет «Москве»: ракетами Harpoon возле Змеиного уничтожен российский буксир
ТОР
17.06.2022 09:48
Макрон, Шольц и Драги за закрытыми дверьми попросили Зеленского возобновить переговоры с Кремлем – Die Welt.
ТОР
17.06.2022 08:51
Ракетный удар по Николаеву: есть разрушения и жертвы. Фото и видео
blog comments powered by Disqus