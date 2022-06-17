НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:22 17 Июня 2022 Просмотров 1303   КомментариевКомментарии

В Запорожье прогремел мощный взрыв

В Запорожье около 09:55 прогремел мощный взрыв, после чего в небо поднялся большой столб дыма.

По сообщениям очевидцев, сигнал воздушной тревоги не работал ни до взрыва, ни после.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Позже Запорожская ОВА сообщила, что противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной.

По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Есть информация, что обломки ракеты упали в огороды.

Тэги: Запорожье
Loading...

Новости по теме

ТОР
17.06.2022 06:39
Под Запорожьем ночью мощно горел химзавод
ТОР
16.06.2022 18:42
Бойцы “Азова” сбили из Стингера российский вертолет Ми-35 под Запорожьем. Видео
ТОР
14.06.2022 13:02
Выпущенную на оккупированной части Запорожской области продукцию маркируют как российскую
blog comments powered by Disqus