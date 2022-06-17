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10:22 17 Июня 2022 1303 Комментарии
В Запорожье прогремел мощный взрыв
В Запорожье около 09:55 прогремел мощный взрыв, после чего в небо поднялся большой столб дыма.
По сообщениям очевидцев, сигнал воздушной тревоги не работал ни до взрыва, ни после.
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Позже Запорожская ОВА сообщила, что противовоздушная оборона Запорожской области около 10:00 обезвредила ракету врага над Вольнянщиной.
По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Есть информация, что обломки ракеты упали в огороды.
Тэги: Запорожье
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