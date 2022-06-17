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11:01 17 Июня 2022 115 Комментарии
В России отстранили командующего ВДВ за провалы и большие потери в Украине
Генерал-полковник Сердюков отстранен от командования силами ВДВ за провал операции в Украине и массовые потери десантников.
Генерала Сердюкова отстранили от командования ВДВ
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.
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Новым командующим назначен генерал–полковник Михаил Теплинский. Кстати, уроженец Донецкой области.
Начальником штаба – первым заместителем назначен генерал-лейтенант Анатолий Концевый.
“Надеемся, что они вместе со своими подчиненными и в дальнейшем хорошо поддержат традиции выпускников Рязанского высшего воздушно – десантного командного училища”, – сказано в сообщении.
Тэги: Россия
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