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11:01 17 Июня 2022 Просмотров 115   КомментариевКомментарии

В России отстранили командующего ВДВ за провалы и большие потери в Украине

Генерал-полковник Сердюков отстранен от командования силами ВДВ за провал операции в Украине и массовые потери десантников.

Генерала Сердюкова отстранили от командования ВДВ

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ.

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Новым командующим назначен генерал–полковник Михаил Теплинский. Кстати, уроженец Донецкой области.

Начальником штаба – первым заместителем назначен генерал-лейтенант Анатолий Концевый.

“Надеемся, что они вместе со своими подчиненными и в дальнейшем хорошо поддержат традиции выпускников Рязанского высшего воздушно – десантного командного училища”, – сказано в сообщении.

Тэги: Россия
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