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11:30 17 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Сумщине возле границы СБУ задержала российского шпиона: подробности

Служба безопасности задержала российского шпиона, разведывавшего позиции Вооруженных сил в Сумской области, вблизи границы с Россией.

СБУ задержала шпиона

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По информации спецслужбы, в ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах.

В СБУ уточнили, что предатель был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии.

По заданию оккупантов он осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору.

Во время обысков у мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства.

Тэги: СБУ
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