На Сумщине возле границы СБУ задержала российского шпиона: подробности
Служба безопасности задержала российского шпиона, разведывавшего позиции Вооруженных сил в Сумской области, вблизи границы с Россией.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По информации спецслужбы, в ходе спецоперации задержан житель Сум, который передавал врагу информацию о дислокации, вооружении и перемещении подразделений ВСУ в приграничных районах.
В СБУ уточнили, что предатель был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабной агрессии.
По заданию оккупантов он осуществлял фото- и видеофиксацию расположения оборонных объектов и движения украинской военной техники.
Полученные материалы с привязкой к местности злоумышленник переправлял куратору.
Во время обысков у мужчины правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства.