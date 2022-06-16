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Главная » Мир » Политика
12:30 17 Июня 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Госдуме РФ заявили, что Медведев станет президентом “новой Украины”

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может выдвинуться на должность “президента новой Украины”.

Медведев может стать "президентом новой Украины". Почему не царем?

Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с изданием «Царьград».

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По его мнению, об этом говорят последние высказывания политика.

“Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть ещё? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины”, – выдал депутат.

Он также добавил, что Украина якобы будет входить в состав России по частям.

“Часть Запорожской области освободили, Херсон освободили, потом ещё что-то освободят”,  — уточнил Делягин.

Он еще добавил, что эти территории могут начать “интегрировать по ходу дела”.

Напомним, 15 июня Дмитрий Медведев усомнился в том, что “Украина останется на карте мира через два года”.

Тэги: Россия, Дмитрий Медведев
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