В Госдуме РФ заявили, что Медведев станет президентом “новой Украины”
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев может выдвинуться на должность “президента новой Украины”.
Такое заявление сделал депутат Госдумы Михаил Делягин в разговоре с изданием «Царьград».
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По его мнению, об этом говорят последние высказывания политика.
“Возникает ощущение, что он рановато начал президентскую кампанию. А что это может быть ещё? Возможно, это президентская кампания на должность главы условной новой Украины”, – выдал депутат.
Он также добавил, что Украина якобы будет входить в состав России по частям.
“Часть Запорожской области освободили, Херсон освободили, потом ещё что-то освободят”, — уточнил Делягин.
Он еще добавил, что эти территории могут начать “интегрировать по ходу дела”.
Напомним, 15 июня Дмитрий Медведев усомнился в том, что “Украина останется на карте мира через два года”.