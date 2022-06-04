Украина получила домашнее задания для членства в ЕС: список требований
Еврокомиссия приняла рекомендацию Совету Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение и защиту нацменьшинств.
Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Вот необходимые шаги:
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Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их доброчестности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;
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Завершение проверки доброчестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;
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Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;
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Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);
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Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;
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Должен заработать «антиолигархический» закон;
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Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
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Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.
Ермак подчеркнул, что задача Украины – сделать все максимально быстро.