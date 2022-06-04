Украина получила домашнее задания для членства в ЕС: список требований

Еврокомиссия приняла рекомендацию Совету Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.

Украина получила домашнее задание для начала переговоров с ЕС



Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Украина – это европейское государство, которое продемонстрировало устойчивость своих институтов, гарантирующих демократию, верховенство права, а также права человека и уважение и защиту нацменьшинств.

Также Еврокомиссия дает план действий, который нужно выполнить для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

Вот необходимые шаги:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их доброчестности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

Завершение проверки доброчестности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

Дальнейшее усиление борьбы с коррупцией, в частности на высоком уровне, завершение отбора и назначение нового директора НАБУ и прокурора САП;

Обеспечение соответствия законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по финансовым мерам (FATF);

Принятие комплексного стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины;

Должен заработать «антиолигархический» закон;

Необходимо привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;

Необходимо завершить реформу законодательной базы для национальных меньшинств, которая сейчас готовится согласно рекомендациям Венецианской комиссии и разработать механизмы ее внедрения.

Ермак подчеркнул, что задача Украины – сделать все максимально быстро.

Тэги: ес