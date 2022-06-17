Евровидение-2023 пройдет не в Украине: названа другая страна

Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине.

Евровидение-2023 пройдет в стране, занявшей второе место



Об этом сказано в заявлении EBU.

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Организаторы обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

Также EBU поблагодарил UA.Суспільне за искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине.

Также в союзе выразили сожаление и разочарование по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине.

В результате этого решения, в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия, EBU теперь начнет переговоры с BBC о потенциальном проведении конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве.

При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года.

«Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами», – сказано в заявлении.

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