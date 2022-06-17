В Украине действовала агентурная сеть ФСБ под руководством советника Аксенова

СБУ обезвредила обширную сеть российской агентуры, которую координировал советник Аксенова.

СБУ задержала 19 вражеских агентов



Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях было задержано 19 агентов врага.

Шпионы корректировали ракетные обстрелы украинских городов и разведывали позиции подразделений ВСУ, собирали информацию о местах содержания российских пленных.

Также они собирали данные об участниках национального сопротивления, которые проводят партизанскую деятельность на оккупированных территориях юга.

По данным следствия, группой руководил агент ФСБ, находившийся в одном из районов Херсона. Полученные от информаторов разведданные он передал представителям российских спецслужб, среди которых советник так называемого «председателя Крыма» Аксенова.

“Решается вопрос по сообщению злоумышленникам о подозрении. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение”, – отметили в СБУ.

Тэги: СБУ