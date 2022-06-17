Украина вводит визовый режим для граждан РФ, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

О своей инициативе сообщил сам президент.

По его словам, это необходимо для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства,

«И сегодня Кабмин должен принять это важное решение – Постановление О прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применения некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией», – отметил глава государства.

Согласно запланированному решению Кабинета Министров, с 1 июля 2022 Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ.