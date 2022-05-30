В России нервно отреагировали на ожидаемый статус кандидата в члены ЕС для Украины

На рекомендации Еврокомиссии для Европейского совета дать Украине статус кандидата в члены ЕС прогнозируемо нервно отреагировали в России.

Песков прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии



Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с возможным вступлением Украины в ЕС в связи с усилением оборонной составляющей Евросоюза.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС. Поэтому там разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем».

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов высказался, что Украина вообще не доживет до получения статуса члена ЕС. Эта тема в РФ сейчас популярна.

«Это только рекомендация Еврокомиссии. Необходимого для решения согласия нет – как минимум голландцы и датчане против. А если даже если дадут статус, то Турция – кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживёт», – сказал Никонов.

Тэги: Россия, ес