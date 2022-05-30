НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
14:37 17 Июня 2022 Просмотров 302   КомментариевКомментарии

В России нервно отреагировали на ожидаемый статус кандидата в члены ЕС для Украины

На рекомендации Еврокомиссии для Европейского совета дать Украине статус кандидата в члены ЕС прогнозируемо нервно отреагировали в России.

Песков прокомментировал рекомендацию Еврокомиссии

Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией с возможным вступлением Украины в ЕС в связи с усилением оборонной составляющей Евросоюза.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Это по-прежнему остается иной плоскостью, хотя это требует нашего повышенного внимания. Мы все знаем об интенсификации в Европе, дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей ЕС. Поэтому там разные происходят трансформации, которые мы наблюдаем».

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов высказался, что Украина вообще не доживет до получения статуса члена ЕС. Эта тема в РФ сейчас популярна.

«Это только рекомендация Еврокомиссии. Необходимого для решения согласия нет – как минимум голландцы и датчане против. А если даже если дадут статус, то Турция – кандидат с 1999 года. Украине ждать дольше. Столько она не проживёт», – сказал Никонов.

Тэги: Россия, ес
Loading...

Новости по теме

ТОР
30.05.2022 08:15
Страны ЕС снова не договорились об эмбарго на российскую нефть
ТОР
13.05.2022 08:02
Россия изменила позиция о членстве Украины в ЕС: почему теперь она против
ТОР
23.02.2022 12:13
Российские пропагандисты попали под санкции: их недвижимость в Европе осиротела
blog comments powered by Disqus