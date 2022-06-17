В России нашли мертвым экс-главу «Росвооружения»

Бывшего гендиректора «Росвооружения» Алексея Огарева нашли мертвым в доме в подмосковном коттеджном поселке.

Причины смерти Огарева пока не озвучили



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой источник в правоохранительных органах.

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«Тело Алексея Огарева вчера было обнаружено в доме в коттеджном поселке «Балатон» днем в четверг. Предварительно, смерть не криминальная», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что точная причина смерти пока неизвестна. Официально Следственный комитет подтвердил, что в коттеджном поселке в Одинцовском районе найдено тело 64-летнего мужчины. Но его личность не назвали.

Как сообщали Власти, в Москве в своей квартире застрелился генерал-майор Службы внешней разведки (СВР) России 90-летний Лев Соцков.

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