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15:51 17 Июня 2022 Просмотров 412   КомментариевКомментарии

ВСУ отбросили оккупантов от Кочубеевки на Харьковщине

Украинские защитники отбросили оккупантов в районе Кочубеевки Харьковской области.

Украинские защитники свели на нет попытки врага прорваться

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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Он уточнил, что украинские воины метким огнем свели на нет попытки россиян провести разведку боем и отбросили их на предыдущие позиции.

В Минобороны говорят, что сейчас враг перегруппировывается, чтобы возобновить наступление в направлении Тернова и Рубежного.

Тэги: Харьков
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