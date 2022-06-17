17.06.2022 07:11
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15:51 17 Июня 2022 412 Комментарии
ВСУ отбросили оккупантов от Кочубеевки на Харьковщине
Украинские защитники отбросили оккупантов в районе Кочубеевки Харьковской области.
Украинские защитники свели на нет попытки врага прорваться
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
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Он уточнил, что украинские воины метким огнем свели на нет попытки россиян провести разведку боем и отбросили их на предыдущие позиции.
В Минобороны говорят, что сейчас враг перегруппировывается, чтобы возобновить наступление в направлении Тернова и Рубежного.
Тэги: Харьков
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