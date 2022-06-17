17.06.2022 16:26
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16:40 17 Июня 2022 29 Комментарии
В Хмельницкой области назвали улицу в честь Главнокомандующего ВСУ
В поселке городского типа Старая Синява улицу и переулок Жукова переименовали в Генерала Залужного.
В Украине появилась первая улица в честь Главнокомандующего ВСУ
Об этом сообщил 24 канал.
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Кроме того, там появились улицы Героев Мариуполя и Защитников Украины.
Это первая в Украине улица, названная в честь Главнокомандующего ВСУ. Скорее всего, не последняя.
Тэги: Валерий Залужный
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