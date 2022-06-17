В Хмельницкой области назвали улицу в честь Главнокомандующего ВСУ

В поселке городского типа Старая Синява улицу и переулок Жукова переименовали в Генерала Залужного.

В Украине появилась первая улица в честь Главнокомандующего ВСУ



Об этом сообщил 24 канал.

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Кроме того, там появились улицы Героев Мариуполя и Защитников Украины.

Это первая в Украине улица, названная в честь Главнокомандующего ВСУ. Скорее всего, не последняя.

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