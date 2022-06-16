Путин испугался, что украинское зерно пойдет на оплату западного оружия

Президент РФ Владимир Путин в выступлении на Петербургском экономическом форуме заявил, что у России есть 5-6 вариантов вывоза зерна из Украины.

Путин заявил, что Россия непричастна к проблемам с вывозом украинского зерна



Говоря о возможном продовольственном мировом кризисе, президент РФ, обвинил в нем Украину и Запад.

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“Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить. И в данном случае хотя бы не ориентируются на своих хозяев где-нибудь там за границей и из-за рубежа, из-за океана. Есть еще другая опасность, что зерно пойдет в оплату поставляемого оружия. Но это совсем будет тогда грустно”, – сказал Путин.

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта — прежде всего по морю — остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса.

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