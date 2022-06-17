Заработок в интернете: букмекерские конторы VS покер румы
Возможность зарабатывать деньги в интернете привлекает многих, однако всерьез изучать возможные варианты и просчитывать все риски готовы идти лишь единицы
Из легальных источников дохода особое внимание привлекают ставки на спорт и онлайн-покер. Однако в первом случае нужно с головой погружаться в выбранный вид спорта (для многих — это футбол), а во втором случае — постоянно работать над своей игрой, поскольку выучить правила недостаточно для превращения покера в источник постоянного дохода.
Сравниваем букмекерские конторы и покер румы с точки зрения потенциального источника дохода, чем заниматься выгоднее, какие есть риски и т.д.
Ставки на спорт привлекают внимание людей за счет их доступности, а также более острых ощущений во время просмотра выбранного спортивного события
Риски игры в букмекерских конторах
Сегодня БК предлагают невероятное количество событий для потенциальной ставки: не только ведущие футбольные или хоккейные чемпионаты, но также юношеские игры, киберспорт и даже экзотические виды спорта.
Потенциальных рисков здесь несколько:
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Договорные матчи. От этого никто не застрахован, особенно в спорте на просторах бывшего СНГ. Хотя крупные скандалы часто случаются и в европейских лигах. Достаточно вспомнить историю с туринским Ювентусом, который был понижен на несколько лиг за проведение договорных матчей.
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Непредсказуемые исходы. Условная сборная России по футболу способна в одном матче обыграть даже сборную Бразилии. Вспомните Чемпионат мира 2018 года, когда в ⅛ финала была обыграна сборная Испании, а дальше команда Черчесова едва не прошла сборную Хорватии.
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Независящие от вас факторы. В игру способны вмешаться факторы, на которые вы не можете повлиять, сделав ставку до начала игры: травма ведущего игрока, перенос матча из-за погодных условий, ошибка вратаря и т.д.
Ставки на спорт способны приносить деньги, но для этого вам придется много следить за выбранным видом спорта, полностью в него погружаясь. Ведь важно знать форму каждого спортсмена, вплоть до его семейной ситуации, чтобы понять, с каким настроением он выйдет на площадку или поле.
Многие БК оборудуют полноценные офлайн-залы, где можно не только сделать ставки, но и посмотреть за матчем
Онлайн-покер — источник стабильного дохода
Превратить карточную игру в источник заработка реально каждому человеку. Но не ждите, что деньги начнут сыпаться с небес сразу, как только вы сядете за стол. Такого не будет. Будьте готовы инвестировать много времени и сил на улучшение своего мастерства — только в этом случае вы сможете обыгрывать соперников.
Сайтов для игры в онлайн-покер сегодня много. Покеррумы предлагают различные условия:
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Количество игроков в онлайне. Есть мнение, что крупные румы — это большой плюс для новичка, поскольку игра будет в любое время 24/7. Однако на низких и даже средних лимитах найти соперников в кэше или более-менее крупный турнир вам удастся без проблем даже в руме с небольшим онлайном. Но при этом выйти за финальный стол МТТ на 1,000 человек будет гораздо сложнее, чем в турнире на 200 участников. А в начале карьеры важно получать опыт игры на разных стадиях, чтобы в крупном событии не растеряться — и завоевать первый приз.
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Условия программы лояльности. На первых этапах карьеры программа лояльности от рума не так важна, поскольку вы не будете наигрывать много рейка. Однако на перспективу лучше обратить внимания на условия и отношения к регулярам.
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Акции. Покер румы делают разные предложения для новых и действующих игроков. Важно оценить их, найдя лучшии для себя. Например, у 888poker — самый большой бездепозитный бонус $88 и много фрироллов, у GGPokerok — интересная интерактивная акция “Медовый месяц”, в которой за первые 30 дней игры в руме можно получить до $350 и т.д.
Афиша акции “Медовый месяц” в GGPokeroK
Зарабатывать покером может каждый. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы уделить игре, насколько будете собраны и дисциплинированы. Еще один важный момент — психологическая устойчивость, поскольку взлеты и падения — это нормальная ситуация для карьеры покериста!