Заработок в интернете: букмекерские конторы VS покер румы

Возможность зарабатывать деньги в интернете привлекает многих, однако всерьез изучать возможные варианты и просчитывать все риски готовы идти лишь единицы

Из легальных источников дохода особое внимание привлекают ставки на спорт и онлайн-покер. Однако в первом случае нужно с головой погружаться в выбранный вид спорта (для многих — это футбол), а во втором случае — постоянно работать над своей игрой, поскольку выучить правила недостаточно для превращения покера в источник постоянного дохода.

Сравниваем букмекерские конторы и покер румы с точки зрения потенциального источника дохода, чем заниматься выгоднее, какие есть риски и т.д.

Ставки на спорт привлекают внимание людей за счет их доступности, а также более острых ощущений во время просмотра выбранного спортивного события

Риски игры в букмекерских конторах

Сегодня БК предлагают невероятное количество событий для потенциальной ставки: не только ведущие футбольные или хоккейные чемпионаты, но также юношеские игры, киберспорт и даже экзотические виды спорта.

Потенциальных рисков здесь несколько:

Договорные матчи. От этого никто не застрахован, особенно в спорте на просторах бывшего СНГ. Хотя крупные скандалы часто случаются и в европейских лигах. Достаточно вспомнить историю с туринским Ювентусом, который был понижен на несколько лиг за проведение договорных матчей. Непредсказуемые исходы. Условная сборная России по футболу способна в одном матче обыграть даже сборную Бразилии. Вспомните Чемпионат мира 2018 года, когда в ⅛ финала была обыграна сборная Испании, а дальше команда Черчесова едва не прошла сборную Хорватии. Независящие от вас факторы. В игру способны вмешаться факторы, на которые вы не можете повлиять, сделав ставку до начала игры: травма ведущего игрока, перенос матча из-за погодных условий, ошибка вратаря и т.д.

Ставки на спорт способны приносить деньги, но для этого вам придется много следить за выбранным видом спорта, полностью в него погружаясь. Ведь важно знать форму каждого спортсмена, вплоть до его семейной ситуации, чтобы понять, с каким настроением он выйдет на площадку или поле.

Многие БК оборудуют полноценные офлайн-залы, где можно не только сделать ставки, но и посмотреть за матчем

Онлайн-покер — источник стабильного дохода

Превратить карточную игру в источник заработка реально каждому человеку. Но не ждите, что деньги начнут сыпаться с небес сразу, как только вы сядете за стол. Такого не будет. Будьте готовы инвестировать много времени и сил на улучшение своего мастерства — только в этом случае вы сможете обыгрывать соперников.

Сайтов для игры в онлайн-покер сегодня много. Покеррумы предлагают различные условия:

Количество игроков в онлайне. Есть мнение, что крупные румы — это большой плюс для новичка, поскольку игра будет в любое время 24/7. Однако на низких и даже средних лимитах найти соперников в кэше или более-менее крупный турнир вам удастся без проблем даже в руме с небольшим онлайном. Но при этом выйти за финальный стол МТТ на 1,000 человек будет гораздо сложнее, чем в турнире на 200 участников. А в начале карьеры важно получать опыт игры на разных стадиях, чтобы в крупном событии не растеряться — и завоевать первый приз.

Условия программы лояльности. На первых этапах карьеры программа лояльности от рума не так важна, поскольку вы не будете наигрывать много рейка. Однако на перспективу лучше обратить внимания на условия и отношения к регулярам.

Акции. Покер румы делают разные предложения для новых и действующих игроков. Важно оценить их, найдя лучшии для себя. Например, у 888poker — самый большой бездепозитный бонус $88 и много фрироллов, у GGPokerok — интересная интерактивная акция “Медовый месяц”, в которой за первые 30 дней игры в руме можно получить до $350 и т.д.

Афиша акции “Медовый месяц” в GGPokeroK

Зарабатывать покером может каждый. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы уделить игре, насколько будете собраны и дисциплинированы. Еще один важный момент — психологическая устойчивость, поскольку взлеты и падения — это нормальная ситуация для карьеры покериста!