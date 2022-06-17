Снова внезапно: Борис Джонсон прибыл в Киев

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев без предварительного анонса.

Президент Владимир Зеленский встретил британского премьера на пороге Мариинского дворца.

«Много дней войны доказали: поддержка Украины со стороны Британии жесткая и решительная. Рад снова видеть в Киеве большого друга нашей страны», – прокомментировал визит Зеленский.

Подробности встречи Джонсона с Зеленским раскрыл глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, с британским премьером обсудили необходимость поставки тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку Украины, усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, обсуждались гарантии безопасности для Украины и необходимость компенсации Россией нанесенного ущерба нашему государству.

“Мы очень благодарны Британии за мощную поддержку. Как говорится, друзья познаются в беде. У нас общие цели и понимание, как их достичь”, – заключил Ермак.

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