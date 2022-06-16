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Главная » Украина » Общество
18:05 17 Июня 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Киеве запретили фейерверки и громкую музыку

В Киеве запретили зрелища с использованием пиротехнических изделий, а также громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием громкоговорителей и другой аудиоаппаратуры.

Запрет не коснулся выбивания ковров и дрифт на мотоциклах

Об этом сообщили в КГВА.

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Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение по поводу режима тишины в столице.

«В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева», – сказано в документе.

Тэги: Киев
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