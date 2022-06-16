Россияне снимают войска с других направлений ради захвата Северодонецка

Российские военные сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений наступления и несут при этом тяжелые потери.

ВСУ дают мощный отпор противнику по всем направлениям



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Российские войска продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецка-Лисичанска, а украинская оборона остается сильной.

Российские войска перебрасывают танки, бронетранспортеры, инженерное оборудование и транспортные средства из Сватово вдоль российских наземных линий связи в Луганской области в Старобельск, что всего в 40 км к востоку от Северодонецка.

Пользователи социальных сетей сообщили, что российские войска, вероятно, передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс, и опубликовали кадры российской тяжелой артиллерии, прибывающей по железной дороге в Старый Оскол Белгородской области 17 июня.

Глава Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российские силы «уменьшают» свою мощь, задействуя большое количество личного состава и техники для постепенного усиления в одном районе.

Тэги: Лисичанск, Северодонецк