Россияне снимают войска с других направлений ради захвата Северодонецка
Российские военные сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений наступления и несут при этом тяжелые потери.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Российские войска продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецка-Лисичанска, а украинская оборона остается сильной.
Российские войска перебрасывают танки, бронетранспортеры, инженерное оборудование и транспортные средства из Сватово вдоль российских наземных линий связи в Луганской области в Старобельск, что всего в 40 км к востоку от Северодонецка.
Пользователи социальных сетей сообщили, что российские войска, вероятно, передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс, и опубликовали кадры российской тяжелой артиллерии, прибывающей по железной дороге в Старый Оскол Белгородской области 17 июня.
Глава Минобороны Великобритании Тони Радакин заявил, что российские силы «уменьшают» свою мощь, задействуя большое количество личного состава и техники для постепенного усиления в одном районе.