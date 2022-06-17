ВСУ начали контрнаступление на Изюм, чтобы сорвать российское наступление на Славянск

Украинские военные начали контрнаступление в направлении Изюма, чтобы сбить российское наступление на Славянск и нарушить наземные линии связи оккупантов.

ВСУ контратакуют оккупантов под Изюмом



Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Украинский генеральный штаб сообщил, что российские силы обороняют тыловые позиции, чтобы остановить любое продвижение украинцев к Изюму из Харькова.

Пророссийский Telegram-канал «Рыбарь» отметил, что украинские силы активно пытаются нарушить российские наземные линии связи (ГЛОК) с Изюмом.

Аналитики считают, что эти украинские операции, вероятно, направлены на то, чтобы отвлечь российские силы от наступательных операций в направлении Славянска и нарушить российские пути снабжения.

17 июня российские войска безуспешно пытались продвинуться к северу от Славянска и юго-востоку от Изюма. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска не смогли захватить Богородичное (примерно 25 км к юго-востоку от Изюма) и отошли на ранее занятые позиции.

Российские войска также провели безуспешные боевые разведывательные операции в районе Краснополья, расположенного вдоль трассы Е40 на Славянск. Украинские войска продолжили контрнаступление юго-западнее Изюма и вытеснили российские войска из Дмитровки.

Тэги: Славянск, изюм