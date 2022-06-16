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07:34 18 Июня 2022 Просмотров 330   КомментариевКомментарии

Под Северодонецком ВСУ разбили мотострелковый полк оккупантов: его остатки вывели

Очередные неудачные штурмовые действия российских войск в окрестностях Северодонецка завершились очень большими потерями для 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса.

Остатки полка вывели из зоны боевых действий

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.

“В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения

11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса

понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности”, – сообщили в Генштабе.

Там также уточнили, что продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.

Тэги: Северодонецк, бахмут
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