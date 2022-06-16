Под Северодонецком ВСУ разбили мотострелковый полк оккупантов: его остатки вывели
Очередные неудачные штурмовые действия российских войск в окрестностях Северодонецка завершились очень большими потерями для 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Недалеко от Горского, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли.
“В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения
11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса
понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности”, – сообщили в Генштабе.
Там также уточнили, что продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели.