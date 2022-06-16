Россияне обстреливают Северодонецк с окрестностями: в городе идут бои

В Северодонецке продолжаются боевые действия, россияне безуспешно пытались вести штурмовые действия за пределами города.

Оккупанты продолжают обстреливать уже обстрелянное



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Оккупанты повторно, снова и снова, обстреливают территорию у всех мостов, которые и так уже не пригодны для передвижения. Открыли огонь по Синецкому и Павлограду близ Северодонецка.

Дважды массированно обстреляны жилые кварталы вблизи бывшего завода «Донсода» в Лисичанске. 13 домов разрушены в Горном, еще 14 – во Врубовке.

Также противник обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Метелкино, Устиновку, Николаевку, Белогоровку, Вороново, Золотое и Троицкое.

Нанесены авиаудары в районах Сиротиного и Боровского. Вблизи Сиротиного и Метелкиного наши воины успешно отразили штурм. Оккупант с потерями отошел на ранее занимаемые позиции. Как и недалеко от Горного.

При поддержке артиллерии россияне совершили штурмовые действия недалеко от Ниркового. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи.

Тэги: Северодонецк, Сергей Гайдай