Украина может возобновить мирные переговоры с Россией: Арахамия назвал сроки
Украина может возобновить переговоры с Россией о мире, когда укрепит свои силы.
Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в комментарии «Голосу Америки».
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«Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления переговоров.
В мае представители Украины и России заявили о приостановке переговоров между странами, которые начались после российского вторжения.
Москва обвиняла в заморозке переговорного процесса Киев. В Украине объяснили приостановку переговоров в том числе тем, что «Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире».
14 июня украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, когда Россия будет готова закончить войну и выйти с территорий Украины.