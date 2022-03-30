Украина может возобновить мирные переговоры с Россией: Арахамия назвал сроки

Украина может возобновить переговоры с Россией о мире, когда укрепит свои силы.

Арахамия озвучил сроки и условия переговоров с Россией



Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия в комментарии «Голосу Америки».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках возобновления переговоров.

В мае представители Украины и России заявили о приостановке переговоров между странами, которые начались после российского вторжения.

Москва обвиняла в заморозке переговорного процесса Киев. В Украине объяснили приостановку переговоров в том числе тем, что «Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире».

14 июня украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным, когда Россия будет готова закончить войну и выйти с территорий Украины.

Тэги: Давид Арахамия