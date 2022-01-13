Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался от ордена Александра Невского, которым его предложили наградить российские власти 17 июня на Петербургском экономическом форуме.

Токаев отказался от российского ордена



Об этом сообщил казахстанский политолог Ербол Едилов, ссылаясь на несколько источников.

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«Глава государства поблагодарил за оказанную честь. Однако, им было принято решение до завершения его президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды», — написал Едилов.

Издание Tengrinews.kz обратилось за комментарием в пресс-службу главы Казахстана и получило подтверждение этой информации.

Зато пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информация о возможном награждении Токаева якобы неправдивая.

«Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — сказал он в комментарии изданию «Подъем».

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