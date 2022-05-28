НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:33 18 Июня 2022 Просмотров 83   КомментариевКомментарии

Украинские воины из “Иглы” сбили российский Су-25 на Донбассе

Украинские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» российский самолет Су-25 на Донбассе.

Самолеты сбили из ПЗРК "Игла"

Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы снова на Донетчине. И непрестанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: «а кто здесь?» Ответ был мгновенный. Грохнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК «Игла» хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все в порядке», – сказано в сообщении.

Тэги: Донбасс, всу
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.05.2022 07:42
Северодонецк держится, но россияне активно наступают по всем направлениям – Генштаб
ТОР
26.05.2022 15:51
Враг атакует отовсюду, бои на пике интенсивности: Маляр предупредила, что будет тяжело
ТОР
26.05.2022 12:33
В Донецкой области ВСУ уничтожили роту тульских десантников
blog comments powered by Disqus