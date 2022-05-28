Украинские воины из “Иглы” сбили российский Су-25 на Донбассе

Украинские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» российский самолет Су-25 на Донбассе.

Самолеты сбили из ПЗРК "Игла"



Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Мы снова на Донетчине. И непрестанно снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только с нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: «а кто здесь?» Ответ был мгновенный. Грохнулся громко и ярко. Потому что в умелых руках и ПЗРК «Игла» хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все в порядке», – сказано в сообщении.

Тэги: Донбасс, всу