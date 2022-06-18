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11:48 18 Июня 2022 1079 Комментарии
Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире
Во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителем Президиума Боснии и Герцеговины синхронный переводчик вставил в перевод матерное слово.
Инцидент произошел на ПМЭФ
Встреча в рамках Петербургского международного экономического форума транслировалась в прямом эфире и проходила поздно вечером, ближе к полуночи.
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Мужчина переводил на русский речь иностранца, но в какой-то момент тяжело вздохнул и выдал протяжное: «бл***».
Тэги: Россия
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