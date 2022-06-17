В Мелитополе ночью вооруженные оккупанты похитили из дома известного волонтера

Ночью 18 июня из своего дома в оккупированном Мелитополе был похищен известный волонтер Илья Игоревич Енин 21.07.1999 года рождения. Избивать Илью начали прямо на глазах у жены и маленького ребенка.

15 оккупантов ночью ворвались в дом к волонтеру



Об этом сообщило РИА-Мелитополь.

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В доме находились жена Ильи, двое маленьких детей и бабушка.

В доме парня 15 вооруженных людей провели обыск, но что искали – неизвестно. После этого они забрали у Ильи телефон и увезли в неизвестном направлении.

Когда уходили, сказали жене: «Скоро не ждите! Брату привет передавайте! Мы знаем, чем он занимается!.»

В ходе обыска оккупанты нашли удостоверение помощника депутата Даниила Енина – родного брата Ильи, который выехал из Мелитополя.

Илья занимался в Мелитополе благотворительной деятельностью – организовывал сбор и раздачу продуктов питания нуждающимся людям. Также волонтерством на подконтрольной Украине территории занимается и его родной брат.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку. Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

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