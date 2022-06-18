Оккупанты ударили по госпиталю ВСУ после того, как его показали журналисты. Фото

Российские оккупанты нанесли удар по полевому госпиталю ВСУ после того, как журналисты показали о нем сюжет.

Госпиталь после удара россиян



Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Она призвала украинцев не выкладывать публично подробную информацию о больницах, в которых лечат военнослужащих, чтобы не подвергать их опасности.

“Не нужно в условиях войны в сюжетах и ​​текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где он находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, где лечат и ставят в строй военных», – пояснила Маляр.

Она также озвучила рекомендации, как лучше освещать подобные темы:

врачей показывать со спины, чтобы не подвергать их личной опасности;

лечебное учреждение снимать без опознавательных признаков, чтобы не было понятно, где это;

название заведения не называть – говорить «в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге»

Замминистра уточнила, что Google maps, в отличие от людей, не рассказывает, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых, а также «не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения».

«Просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех – само заведение, врачей и пациентов”, – отметила Маляр.

Она добавила, что к обращению ее побудил сегодняшний утренний сюжет в эфире национального телемарафона об одной из областных больниц в большом городе.

“Со всеми подробностями, как для разведки врага снимали сюжет», – отметила замминистра.

Она также опубликовала фото госпиталя до удара и после.

Тэги: Анна Маляр