НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
12:53 18 Июня 2022 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

Оккупанты ударили по госпиталю ВСУ после того, как его показали журналисты. Фото

Российские оккупанты нанесли удар по полевому госпиталю ВСУ после того, как журналисты показали о нем сюжет.

Госпиталь после удара россиян

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Она призвала украинцев не выкладывать публично подробную информацию о больницах, в которых лечат военнослужащих, чтобы не подвергать их опасности.

“Не нужно в условиях войны в сюжетах и ​​текстах называть название лечебного учреждения и населенный пункт, где он находится. Почему? Потому что враг заинтересован уничтожить лечебные учреждения, где лечат и ставят в строй военных», – пояснила Маляр.

Она также озвучила рекомендации, как лучше освещать подобные темы:

  • врачей показывать со спины, чтобы не подвергать их личной опасности;

  • лечебное учреждение снимать без опознавательных признаков, чтобы не было понятно, где это;

  • название заведения не называть – говорить «в одной из больниц Украины или в одной из больниц на юге»

Замминистра уточнила, что Google maps, в отличие от людей, не рассказывает, что внутри учреждения, какие операции проводятся, кто из врачей их делает, какой поток раненых, а также «не благодарит конкретное медицинское учреждение за спасение жизней и не раскрывает место и роль заведения в системе во время военного положения».

«Просто поверьте военным, что детальное обнародование информации о лечебном учреждении, в котором лечат военных и гражданских раненых, подвергает опасности всех – само заведение, врачей и пациентов”, – отметила Маляр.

Она добавила, что к обращению ее побудил сегодняшний утренний сюжет в эфире национального телемарафона об одной из областных больниц в большом городе.

“Со всеми подробностями, как для разведки врага снимали сюжет», – отметила замминистра.

Она также опубликовала фото госпиталя до удара и после.

Военный госпиталь до удара

Военный госпиталь до удара

Журналисты нечаянно навели на госпиталь вражеский огонь

Журналисты нечаянно навели на госпиталь вражеский огонь

Тэги: Анна Маляр
Loading...

Новости по теме

ТОР
18.06.2022 12:45
В Мелитополе ночью вооруженные оккупанты похитили из дома известного волонтера
ТОР
18.06.2022 12:16
Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям
ТОР
18.06.2022 11:48
Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире
blog comments powered by Disqus
ВСУ накрыли на Харьковщине пункт управления 20-й армии РФ: десятки уничтоженных офицеров

17:17 Украина

Россияне не ожидали: ВСУ под Херсоном захватили плацдарм для атак по трем направлениям

12:16 Украина

Синхронный переводчик Путина на ПМЭФ матюкнулся и опозорился в прямом эфире

11:48 Мир

Президент Казахстана Токаев отказался от российского ордена Александра Невского

11:20 Мир

Российская экономика погрузилась в депрессию: итоги форума ПМЭФ

10:28 Мир

Под Северодонецком засекли старые российские Т-62 с “бровями Ильича”

10:02 Украина

Под Запорожьем из воинской части сбежали 60 оккупантов

07:53 Украина

В России нашли мертвым экс-главу «Росвооружения»

14:57 Мир

В России отстранили командующего ВДВ за провалы и большие потери в Украине

11:01 Мир

В Запорожье прогремел мощный взрыв

10:22 Украина

В центре Киева прогремел взрыв и начался пожар: подробности и видео

20:38 Украина