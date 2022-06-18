В Херсоне прогремел взрыв: партизаны ликвидировал коллаборанта. Видео

В Херсоне ликвидировали начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.

Об этом сообщил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.

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Однако водитель остался жив.

«Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. Военные РФ заявили о теракте украинских партизан», – написал Шевченко.

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Позже появилась информация, что Соболев якобы остался жив, но получил сильное ранение обеих ног.