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13:55 18 Июня 2022 200 Комментарии
В Херсоне прогремел взрыв: партизаны ликвидировал коллаборанта. Видео
В Херсоне ликвидировали начальника исправительной колонии №90 Евгения Соболева, который перешел на сторону оккупантов.
Об этом сообщил бывший внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко.
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Однако водитель остался жив.
«Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль. Водитель остался жив. Военные РФ заявили о теракте украинских партизан», – написал Шевченко.
Позже появилась информация, что Соболев якобы остался жив, но получил сильное ранение обеих ног.
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