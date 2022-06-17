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Главная » Мир » Общество
14:54 18 Июня 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Они заслужили это: Джонсон поддержал проведение Евровидения-2023 в Украине

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил надежду, что Украина сможет принять Евровидение в следующем году, несмотря на решение Европейского вещательного союза перенести проведение конкурса в Великобританию.

Джонсон снова поддержал Украину

Об этом сообщило SkyNews.

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Украина выиграла конкурс в этом году, но организаторы мероприятия заявили, что конкурс 2023 года не может быть проведен в раздираемой войной стране, и Великобритания рассматривается как возможная принимающая сторона, поскольку ее представитель занял второе место.

Но в беседе с журналистами Джонсон после возвращения из Киева не согласился с таким решением.

«Украинцы выиграли конкурс песни «Евровидение». Я знаю, что у нас была фантастическая песня, я знаю, что мы заняли второе место, и я бы хотел, чтобы это было в нашей стране. Но факт в том, что они выиграли и заслужили это. Я верю, что они могут это получить, и я считаю, что они должны это получить”, – сказал премьер.

Он также уточнил, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы стать “фантастическим местом” для проведения Евровидения-2023.

BBC ведет переговоры с Европейским вещательным союзом о проведении мероприятия после того, как EBU постановил, что его нельзя проводить в Украине из-за войны.

Ранее Власти сообщали, что Европейский вещательный союз решил, что песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году состоится не в Украине.

После этого Украина высказала свое несогласие с решением Европейского вещательного союза, который поставил Киев перед фактом о смене места проведения конкурса Евровидение в 2023 году.

Тэги: борис джонсон, Евровидение-2023
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