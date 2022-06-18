Россияне бросили все силы на Северодонецк и Бахмут, но массово гибнут
Российские войска бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, пытаясь установить полный контроль над областным центром и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что все попытки врага оказались безуспешными, российские оккупанты массово гибнут.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Также, по словам Гайдая, тяжелая ситуация в селах-сателлитах Северодонецка. Трудные бои были в Метелкино.
Говоря о людях, укрывшихся в убежищах завода “Азот”, Гайдай отметил нецелесообразность сравнения ситуации с “Азовсталью” в Мариуполе. Люди сами отказываются от эвакуации, что зафиксировано на видео.
Глава ОВА также добавил, что несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется – есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.