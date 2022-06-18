Россияне бросили все силы на Северодонецк и Бахмут, но массово гибнут

Российские войска бросили все резервы на Северодонецкое и Бахмутское направления, пытаясь установить полный контроль над областным центром и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

Оккупанты продолжают обстреливать Северодонецк и его окрестности



Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что все попытки врага оказались безуспешными, российские оккупанты массово гибнут.

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Также, по словам Гайдая, тяжелая ситуация в селах-сателлитах Северодонецка. Трудные бои были в Метелкино.

Говоря о людях, укрывшихся в убежищах завода “Азот”, Гайдай отметил нецелесообразность сравнения ситуации с “Азовсталью” в Мариуполе. Люди сами отказываются от эвакуации, что зафиксировано на видео.

Глава ОВА также добавил, что несмотря на разрушение всех мостов, ведущих в Северодонецк, коммуникация с городом сохраняется – есть пути для эвакуации и подвоза всего необходимого.

Тэги: Северодонецк, бахмут