Бегите, пока возможно: американские РСЗО HIMARS уже на Херсонщине

Американские системы залпового огня HIMARS уже поступили на вооружение в ВСУ на Херсонском направлении.

американские Himars помогут ВСУ освободить Херсонщину



Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

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“Интересные новости из Херсонского направления! Там у наших ребят появилось такое оружие, которое может ударить немного дальше обычного”, – написал нардеп.

Он также посоветовал оккупантам “почитать, что такое HIMARS, и бежать из Херсона, пока это возможно”.

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