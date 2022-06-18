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22:06 18 Июня 2022 43 Комментарии
Бегите, пока возможно: американские РСЗО HIMARS уже на Херсонщине
Американские системы залпового огня HIMARS уже поступили на вооружение в ВСУ на Херсонском направлении.
американские Himars помогут ВСУ освободить Херсонщину
Об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
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“Интересные новости из Херсонского направления! Там у наших ребят появилось такое оружие, которое может ударить немного дальше обычного”, – написал нардеп.
Он также посоветовал оккупантам “почитать, что такое HIMARS, и бежать из Херсона, пока это возможно”.
Тэги: херсон, всу
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