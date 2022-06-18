Оккупанты активизировали атаки на Бахмутском направлении

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, боевые действия там продолжаются.

ВСУ сдерживают противника



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Там уточнили, что штурм по направлениям Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое наши защитники успешно отбили.

Для выявления украинских позиций, силами штурмовых групп захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, боевые действия продолжаются.

Попытку продвижения по направлению Врубовка – Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.

Оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцева и Нью-Йорка.

Тэги: Северодонецк, бахмут