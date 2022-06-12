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08:59 19 Июня 2022 Просмотров 337   КомментариевКомментарии

Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

Оккупированная Кирилловка совсем не похожа на курортный поселок, несмотря на то, что лето уже в разгаре.

Пляжи Кирилловки практически пусты даже на выходных

Даже в выходные центральные пляжи практически пусты, большинство заведений не работает.

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Медуз, которые докучали отдыхающим в прошлые годы, в море нет. Есть мелкие густые водоросли, но их много только у берега.

Зато буквально в километре от Кирилловки на обочинах дороги очень многолюдно. Здесь можно поймать мобильный “российский” интернет. Тут же можно и обналичить деньги – под 8% со всех карт, кроме “Ощадбанка”. Для него тариф выше – 10%.

Одно из самых теплых морей в Европе скучает без отдыхающих

Одно из самых теплых морей в Европе скучает без отдыхающих

Невиданное зрелище для центрального пляжа Кирилловки в разгар июня

Невиданное зрелище для центрального пляжа Кирилловки в разгар июня

В Кирилловке пусто даже в субботу

В Кирилловке пусто даже в субботу

Местная гауляйтер Екатерина Уманец недавно созвала директоров и представителей баз отдыха на совещание. Но не пустила их даже в помещение поселкового совета – люди стояли перед зданием, а Уманец общалась с ними с балкона второго этажа. Как Папа Римский со своей паствой на площади Святого Петра.

Обочины дорог перед Кирилловкой - самые оживленные места

Обочины дорог перед Кирилловкой - самые оживленные места

Но посылы ее были отнюдь не о миролюбии и благодетелях. Гауляйтер требовала платить дань вне зависимости от того, открылась база или нет. В противном случае Уманец советовала писать “отказную”.

“На ваше место и имущество найдутся люди из Крыма”, – пригрозила она.

Естественно, платить нужно только наличными и только непосредственно гауляйтеру.

Большинству жителей поселка новые порядки явно не по душе. На днях со здания Азовской школы неизвестные сняли висевший перед входом триколор. На место происшествия выезжала полиция, проводилось расследование. Но никого так и не нашли.

Как ни странно, на место флаг не вернули, теперь на его месте торчит палка флагштока.

Палка вместо российского флага перед входом в школу

Палка вместо российского флага перед входом в школу

Зато трехцветную тряпку повесили возле стелы на въезде в поселок. Стелу тоже перекрасили.

Напомним, еще 24 мая российские оккупанты повторно взяли в плен главу Кирилловской общины Ивана Малеева, который уже находился в плену в апреле и был освобожден, а также его заместителя Игоря Коробку. Также похищена директор местного дома культуры (КЗ «Центр культуры, досуга и художественного образования») Светлана Шиян.

Тэги: Кирилловка
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Без отдыхающих и медуз: как начался курортный сезон в оккупированной Кирилловке

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